Почеттино: «Действовали лучше «Реала» и заслужили победу»

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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино оценил UEFA результат в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

Впереди еще один матч, но важно было сделать первый шаг. Это была очень хорошая игра.

Мы разбили их комбинационную игру, прессинговали полузащитников. Мы усердно работали, чтобы их остановить и держать мяч как можно выше. Мы контролировали игру все 90 минут и позволили создать совсем немного моментов.

Игроки заслужили этот результат. Они невероятно талантливы. Но во втором матче нужно сохранять концентрацию».