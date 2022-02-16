ПСЖ отвозил «Реал» в Париже, даже феноменальный Куртуа не спас. Но отправлять команду Почеттино в 1/4 финала – преждевременно
Почеттино: «Действовали лучше «Реала» и заслужили победу»
Тренер оценил результат в матче Лиги чемпионов
09:10
Фото: Marca
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино оценил UEFA результат в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).
«Я очень рад. Команда сыграла очень хорошо. Мы в целом действовали лучше «Реала» и заслужили победу.
Впереди еще один матч, но важно было сделать первый шаг. Это была очень хорошая игра.
Мы разбили их комбинационную игру, прессинговали полузащитников. Мы усердно работали, чтобы их остановить и держать мяч как можно выше. Мы контролировали игру все 90 минут и позволили создать совсем немного моментов.
Игроки заслужили этот результат. Они невероятно талантливы. Но во втором матче нужно сохранять концентрацию».
Также «Ман Сити» обыграл «Спортинг» (5:0).
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