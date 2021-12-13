Почеттино: «К февралю или марту ПСЖ подойдет в лучшей форме»

Парижане лидируют в чемпионате Франции

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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал L’Équipe победу над «Монако» (2:0) и форму команды в последних матчах.

«Я доволен результатом, но мы можем играть лучше. Мы потихоньку прибавляем. У нас особенная команда с особенными характеристиками. У нас талантливые игроки, и если мы еще прибавим, а мы это сделаем, то к февралю или марту подойдем в лучшей форме.

Сегодня было много позитивного: мы играли компактно, выиграли много верховых единоборств. Мы не пропустили против такой отличной, мощной команды, как «Монако», которая пыталась диктовать темп и мешала нам играть в пас. Нам не удалось сыграть так же, как с «Брюгге», но сегодня матч получился серьезным, рабочим. Нам нужно прибавить в игре без мяча».

ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1.

Также парижане со второго места вышли в плей-офф из группы ЛЧ.