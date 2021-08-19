Еще один желающий. «Ливерпуль» намерен побороться с «Реалом» за Мбаппе
Почеттино: «Мбаппе наш игрок, мы хотим, чтобы он остался»
Наставник ПСЖ – о будущем звезды французского гранда
16:39
Маурисио Почеттино / Фото - news.in-24.comГлавный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном уходе французского форварда команды Килиана Мбаппе.
Цитирует аргентинца RMC Sport.
«Он усердно работает и полон мотивации. Это наш футболист. В моем понимании он остается и проведет с нами этот сезон. Самое главное, что Килиан сохраняет спокойствие и знает, что должен делать. Он спокойно готовится к завтрашнему матчу. Он наш игрок, мы хотим, чтобы он остался, и видим, что он сконцентрирован на игре с «Брестом».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов конкурировать с «Реалом» в борьбе за нападающего ПСЖ.