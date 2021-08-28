Почеттино: «Мбаппе ничего не говорил мне о своем желании покинуть ПСЖ»

Маурисио Почеттино / фото - ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Цитирует специалиста портал Goal.

Сыграет ли он с «Реймсом»? Килиан хорошо готовится к завтрашнему матчу. Они [Мбаппе, Лионель Месси и Неймар] хорошо тренировались, мы проанализируем ситуацию и назовем состав на игру. Они определенно в него попадут, но мы пока не знаем, выйдут ли они в старте».