Почеттино: «Месси разделяет планы и цели ПСЖ»
Почеттино: «Мбаппе ничего не говорил мне о своем желании покинуть ПСЖ»
Главный тренер парижского клуба – о возможном трансфере форварда в «Реал»
18:24
Маурисио Почеттино / фото - ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Цитирует специалиста портал Goal.
«Мбаппе ничего не говорил мне о своем желании покинуть ПСЖ. Позиция нашего президента и нашего спортивного директора очень четко определяет ситуацию с Мбаппе.
Сыграет ли он с «Реймсом»? Килиан хорошо готовится к завтрашнему матчу. Они [Мбаппе, Лионель Месси и Неймар] хорошо тренировались, мы проанализируем ситуацию и назовем состав на игру. Они определенно в него попадут, но мы пока не знаем, выйдут ли они в старте».
Напомним, «Реал» поставил ПСЖ ультиматум по трансферу Мбаппе.
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