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Почеттино: «Месси абсолютно заслуженно выиграл «Золотой мяч»
Тренер ПСЖ – об очередной награде для аргентинца
30 ноября 22:45
Фото: AFP
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением RMC Sport о победе форварда команды Лионеля Месси в номинации на «Золотой мяч».
«Месси абсолютно заслуженно выиграл «Золотой мяч», и здесь не о чем спорить.
Конечно, игроки из других стран могут быть не согласны с этим. Но Месси заслужил «Золотой мяч», это точно».
Месси выиграл свой седьмой «Золотой мяч» в карьере.
В голосовании он опередил Роберта Левандовски.
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