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Почеттино: «Месси абсолютно заслуженно выиграл «Золотой мяч»

Тренер ПСЖ – об очередной награде для аргентинца
Футбол Лига 1 (Франция)
30 ноября 22:45
Почеттино: «Месси абсолютно заслуженно выиграл «Золотой мяч»
Фото: AFP

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением RMC Sport о победе форварда команды Лионеля Месси в номинации на «Золотой мяч».

«Месси абсолютно заслуженно выиграл «Золотой мяч», и здесь не о чем спорить.

Конечно, игроки из других стран могут быть не согласны с этим. Но Месси заслужил «Золотой мяч», это точно».


Месси выиграл свой седьмой «Золотой мяч» в карьере.

В голосовании он опередил Роберта Левандовски.

Андрей Усмонов
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Теги

ПСЖ Лионель Месси Маурисио Почеттино Золотой мяч

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