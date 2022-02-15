Почеттино: «Месси мечтает проявить себя в матче с «Реалом»

Почеттино и Месси / Фото - ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино оценил настрой нападающего Лионеля Месси перед противостоянием 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Слова специалиста предает официальный сайт UEFA со ссылкой на пресс-службу парижан.

Фаворита в нашей паре нет, но это легко мог быть финал Лиги чемпионов, учитывая класс команд. ПСЖ – один из претендентов на победу в турнире, и мы хотим выиграть у «Реала».

Летом мы смогли усилиться, став ближе к своей мечте. Я безгранично верю в нашу команду и болельщиков. Мы ни в чем не уступаем «Реалу».