Злой Месси и «беззубые» мадридцы. Пять главных интриг первого матча между ПСЖ и «Реалом»
Почеттино: «Месси мечтает проявить себя в матче с «Реалом»
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16:49
Почеттино и Месси / Фото - ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино оценил настрой нападающего Лионеля Месси перед противостоянием 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Слова специалиста предает официальный сайт UEFA со ссылкой на пресс-службу парижан.
Каждый игрок мотивирован. Лионель Месси? Он находится в хорошем состоянии и мечтает проявить себя. Для него это важный вечер, учитывая талант и опыт.
Фаворита в нашей паре нет, но это легко мог быть финал Лиги чемпионов, учитывая класс команд. ПСЖ – один из претендентов на победу в турнире, и мы хотим выиграть у «Реала».
Летом мы смогли усилиться, став ближе к своей мечте. Я безгранично верю в нашу команду и болельщиков. Мы ни в чем не уступаем «Реалу».
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 15 февраля, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча ПСЖ – «Реал». Начало – в 22:00.
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