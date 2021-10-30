Почеттино: «Месси не мог продолжать играть с «Лиллем»

Маурисио Почеттино / фото - PSG

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почетино прокомментировал для Culture PSG замену Лионеля Месси в перерыве матча с «Лиллем» (2:1):

Мы поговорили с врачами в перерыве. Он покинул поле в качестве меры предосторожности. Он не мог продолжать играть.

Надеемся, что повреждение не является серьезным, и он будет доступен для участия в следующем матче».