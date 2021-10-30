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Почеттино: «Месси не мог продолжать играть с «Лиллем»

Аргентинца заменили лишь в перерыве
Футбол Лига 1 (Франция)
30 октября 10:20
Почеттино: «Месси не мог продолжать играть с «Лиллем»
Маурисио Почеттино / фото - PSG

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почетино прокомментировал для Culture PSG замену Лионеля Месси в перерыве матча с «Лиллем» (2:1):

«Сейчас нам нужно подождать.

Мы поговорили с врачами в перерыве. Он покинул поле в качестве меры предосторожности. Он не мог продолжать играть.

Надеемся, что повреждение не является серьезным, и он будет доступен для участия в следующем матче».

Аргентинец покинул поле, после чего парижане смогли совершить камбэк. 

Ранее сообщалось, что форвард испытывал дискомфорт еще на тренировке в четверг.

У Месси до сих пор ни одного результативного действия в Лиге 1 за ПСЖ. К тому же, игрок является лидером чемпионата по количеству ударов без забитых голов.

Напомним, защитник «Динамо» посетил матч ПСЖ и «Лилля».

Павел Харченко
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ПСЖ Лионель Месси Маурисио Почеттино

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