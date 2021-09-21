Почеттино: «Месси провел хороший первый тайм с «Лионом», но мы решили сделать замену»

Тренер – о замене форварда

Фото: Le Parisien

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино вновь прокомментировал L’Équipe замену Лионеля Месси в матче с «Лионом» (2:1).

Вы можете рассказать о новостях по Лионелю Месси? Ваше решение о замене в воскресенье было связано с этой травмой?

«Клуб выпустил официальное сообщение. Ситуация предельно ясна. Мы увидели, что Лионель испытывает боль в колене. После удара он прикоснулся к колену». Месси провел очень хороший первый тайм, он отыграл 75 минут. Да, он не реализовал хороший момент, но играл очень хорошо. После 75 минут, учитывая полученную информацию, мы приняли решение о замене».

Вас удивило, что фотографию, сделанную после замены, стали обсуждать по всему миру?

«Нет. Я понимаю. Я принимаю это. Я не удивлен. Как я уже объяснил ранее, мы получили информацию и решили, что поступить таким образом было бы правильнее. Все великие чемпионы хотят быть на поле. Мы все понимаем».

Месси может пропустить ближайший матч.