ПСЖ подписал соглашение с 18-летним голкипером из Мадагаскара
Почеттино: «Месси разделяет планы и цели ПСЖ»
Аргентинец вряд ли сыграет в ближайшем матче
12:25
Фото: AFP
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино сообщил L’Equipe не уверен, что Лионель Месси сыграет в матче с «Брестом».
«Не могу сказать, сыграет ли он в следующем матче.
Лео разделяет планы и цели нашей команды. Я вижу позитивную динамику. В команде хорошая атмосфера».
Матч с «Брестом» состоится в 22:00.
Ожидается, что он дебютирует за парижан в следующей встрече.