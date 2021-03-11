Почеттино: «Мы были разочарованы первым таймом. После перерыва мы повысили уровень игры»
Тренер ПСЖ – о проходе «Барселоны» в Лиге чемпионов
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал сайту UEFA выход ПСЖ в четвертьфинал Лиги чемпионов и ничью в ответном матче с «Барселоной».
«Очень рад выйти в 1/8 финала после 180 минут. Это огромная радость после двух месяцев нахождения в Париже.
Видели, что происходило в последние дни – было много негатива, это не помогало. Но команда продемонстрировала силу и ментально переключилась.
Мы были разочарованы первым таймом. Нам нелегко было возвращать себе мяч, пришлось пострадать на поле.
После перерыва мы повысили уровень игры, стали внимательнее и агрессивнее, лучше работали с мячом и начали делать то, что команда показывала уже давно. Выход в четвертьфинал – это очень важно для клуба.
Кейлор Навас провел невероятную игру. Он очень помог нам. Кейлор – один из лучших вратарей мира, и он доказал это сегодня».
Первый матч завершился победой ПСЖ (4:1).
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