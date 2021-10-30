Почеттино: «Месси играет там, где должен находится»
Почеттино: «Мы неслучайно так отреагировали на сложную ситуацию»
ПСЖ добыл волевую победу над «Лиллем»
30 октября 09:02
Маурисио Почеттино / Фото: Twitter
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о победе над «Лиллем» (2:1) в матче Лиги 1. Слова специалиста приводит пресс-служба парижан.
– Определяющим фактором сегодня стал характер ваших игроков?
– Да, думаю, команда так отреагировала в сложной ситуации неслучайно. Это говорит о ее менталитете, характере.
Мы хотим побеждать убедительно, не всегда получается, но команда делает все, что нужно, когда это необходимо. Нельзя назвать совпадением то, что в Лиге 1 мы выиграли 10 матчей из 12. Я доволен менталитетом команды.
Напомним, Почеттино заменил Лионеля Месси в перерыве матча с «Лиллем», известна причина.
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