Почеттино: «Мы неслучайно так отреагировали на сложную ситуацию»

Маурисио Почеттино / Фото: Twitter

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о победе над «Лиллем» (2:1) в матче Лиги 1. Слова специалиста приводит пресс-служба парижан.

– Да, думаю, команда так отреагировала в сложной ситуации неслучайно. Это говорит о ее менталитете, характере.

Мы хотим побеждать убедительно, не всегда получается, но команда делает все, что нужно, когда это необходимо. Нельзя назвать совпадением то, что в Лиге 1 мы выиграли 10 матчей из 12. Я доволен менталитетом команды.