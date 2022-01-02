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Почеттино: «Мы уже в течение двух лет живем с этим вирусом и не знаем, как все происходит, как он передается»
В парижском клубе вспышка коронавируса
22:07
Маурисио Почеттино / фото - Eurosport
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал для клубной пресс-службы ситуацию с коронавирусом в столичной команде:
«Стараемся принимать все возможные меры, чтобы избежать проблем. Но мы уже в течение двух лет живем с этим вирусом и не знаем, как все происходит, как он передается.
Мы должны быть максимально осторожными, принять все возможные меры предосторожности, чтобы продолжать играть и защитить всех.
Здоровье – это то, чего я желаю в 2022 году всей семье ПСЖ и вообще всем. Когда ты в «Пари Сен-Жермен», ты должен побеждать. Но есть вещи поважнее побед. Да, мы знаем, чего должны добиться, но главное – жить полноценной жизнью и быть здоровыми».
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