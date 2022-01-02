Почеттино: «Мы уже в течение двух лет живем с этим вирусом и не знаем, как все происходит, как он передается»

Маурисио Почеттино / фото - Eurosport

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал для клубной пресс-службы ситуацию с коронавирусом в столичной команде:

Мы должны быть максимально осторожными, принять все возможные меры предосторожности, чтобы продолжать играть и защитить всех.

Здоровье – это то, чего я желаю в 2022 году всей семье ПСЖ и вообще всем. Когда ты в «Пари Сен-Жермен», ты должен побеждать. Но есть вещи поважнее побед. Да, мы знаем, чего должны добиться, но главное – жить полноценной жизнью и быть здоровыми».