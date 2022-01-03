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Почеттино: «Надеемся, что Мбаппе останется в ПСЖ на долгое время»

Последний год активно ходят слухи о переезде форварда в «Реал»
Футбол Лига 1 (Франция)
10:43
Почеттино: «Надеемся, что Мбаппе останется в ПСЖ на долгое время»
Килиан Мбаппе / Фото: ВВС

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о судьбе звезды команды Килиана Мбаппе. Специалиста цитирует France24.

«В футболе контрактная ситуация может повлиять на игрока, если он недостаточно заматерел. У Мбаппе такой проблемы нет, он уже достаточно зрелый футболист. Мы надеемся, что Килиан останется в клубе на долгое время. В этой ситуации решение должны принять обе стороны. Я надеюсь, что Мбаппе будет играть в этом году так же, как и в прошлом, а решение проблемы будет положительным и для него, и для нас».

Отметим, что контракт Мбаппе с ПСЖ заканчивается в июне 2022-го года. Ранее француз пообещал завершить сезон в парижском клубе.

Петр Приходько
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Теги

Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе ПСЖ

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