Почеттино: «Нам пришлось изрядно побегать. Мбаппе решает исход матча, когда это нужно»

Фото: AFP

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал L’Équipe победу над «Анжером» (2:1) в матче 10 тура Лиги 1.

«ПСЖ» одержал волевую победу благодаря своему менталитету или прежде всего командной игре?

У нас было много изменений в составе по сравнению с последним матчем. Я очень рад, что мы взяли три важных очка в тяжелой игре против отличной команды».