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Почеттино: «Нам пришлось изрядно побегать. Мбаппе решает исход матча, когда это нужно»
Тренер – о победе над «Анжером»
16 октября 08:49
Фото: AFP
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал L’Équipe победу над «Анжером» (2:1) в матче 10 тура Лиги 1.
«ПСЖ» одержал волевую победу благодаря своему менталитету или прежде всего командной игре?
«Я всегда исхожу из игры команды, и сегодня мы доминировали. Пропустив в первом тайме, нам пришлось изрядно побегать, но в целом мы контролировали игру. Победа всегда показывает силу команды.
У нас было много изменений в составе по сравнению с последним матчем. Я очень рад, что мы взяли три важных очка в тяжелой игре против отличной команды».
Как вам игра Мбаппе сегодня?
«Мы знаем, что этот игрок заслуживает большой похвалы. Он обладает высоким мастерством и решает исход, когда это нужно команде».
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