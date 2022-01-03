Почеттино назвал ключевую идею в игре ПСЖ

Маурисио Почеттино / Фото: Eurosport

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино назвал ключевую идею в игре своей команды. Специалиста цитирует пресс-служба парижан.

Наша идея заключается в том, что необходимо найти баланс между молодежью и опытными игроками. Они должны делиться и передавать свои знания на поле и за его пределами. Они должны помогать подрастающему поколению. Но молодые ребята также должны проявлять себя и показывать, что могут играть за первую команду. Мы стараемся интегрировать их как можно лучше, чтобы они реализовали свой потенциал».