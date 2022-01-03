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Почеттино назвал ключевую идею в игре ПСЖ
Тренер пытается найти баланс между опытными футболистами и молодежью
08:20
Маурисио Почеттино / Фото: Eurosport
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино назвал ключевую идею в игре своей команды. Специалиста цитирует пресс-служба парижан.
«Небольшая зимняя пауза? Для игроков и для персонала было важно сделать перерыв, по-настоящему огородить себя от футбола, провести время с семьей, это важно в наше время. Мы подзарядили батареи и с нетерпением ждем возможности встретить вызовы, которые ждут нас впереди.
Наша идея заключается в том, что необходимо найти баланс между молодежью и опытными игроками. Они должны делиться и передавать свои знания на поле и за его пределами. Они должны помогать подрастающему поколению. Но молодые ребята также должны проявлять себя и показывать, что могут играть за первую команду. Мы стараемся интегрировать их как можно лучше, чтобы они реализовали свой потенциал».
В турнирной таблице чемпионата Франции ПСЖ уверенно лидирует.
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