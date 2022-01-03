Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Почеттино назвал ключевую идею в игре ПСЖ

Тренер пытается найти баланс между опытными футболистами и молодежью
Футбол Лига 1 (Франция)
08:20
Почеттино назвал ключевую идею в игре ПСЖ
Маурисио Почеттино / Фото: Eurosport

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино назвал ключевую идею в игре своей команды. Специалиста цитирует пресс-служба парижан.

«Небольшая зимняя пауза? Для игроков и для персонала было важно сделать перерыв, по-настоящему огородить себя от футбола, провести время с семьей, это важно в наше время. Мы подзарядили батареи и с нетерпением ждем возможности встретить вызовы, которые ждут нас впереди.

Наша идея заключается в том, что необходимо найти баланс между молодежью и опытными игроками. Они должны делиться и передавать свои знания на поле и за его пределами. Они должны помогать подрастающему поколению. Но молодые ребята также должны проявлять себя и показывать, что могут играть за первую команду. Мы стараемся интегрировать их как можно лучше, чтобы они реализовали свой потенциал».


В турнирной таблице чемпионата Франции ПСЖ уверенно лидирует.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Маурисио Почеттино ПСЖ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Почеттино: «Мы уже в течение двух лет живем с этим вирусом и не знаем, как все происходит, как он передается»
Почеттино: «Мы уже в течение двух лет живем с этим вирусом и не знаем, как все происходит, как он передается»
Футбол Лига 1 (Франция)
02 января 22:07
Он тоже человек! Месси сдал положительный тест на коронавирус
Он тоже человек! Месси сдал положительный тест на коронавирус
Футбол Лига 1 (Франция)
02 января 15:57
Мбаппе: «Надеюсь, нам удастся выиграть Лигу чемпионов в этом году»
Мбаппе: «Надеюсь, нам удастся выиграть Лигу чемпионов в этом году»
Футбол Лига чемпионов UEFA
01 января 18:02
Месси: «Я ненавидел проигрывать, когда был ребенком»
Месси: «Я ненавидел проигрывать, когда был ребенком»
Футбол Лига 1 (Франция)
31 декабря 2021г. 18:07
Хавбек ПСЖ: «Думаю, лучшая игра Месси в том числе и наша ответственность»
Хавбек ПСЖ: «Думаю, лучшая игра Месси в том числе и наша ответственность»
Футбол Лига 1 (Франция)
31 декабря 2021г. 15:40
Новые «галактикос». «Реал» намерен подписать двух главных молодых звезд мира
Новые «галактикос». «Реал» намерен подписать двух главных молодых звезд мира
Футбол Примерa (Испания)
31 декабря 2021г. 15:10

Новости: Футбол

Почеттино назвал ключевую идею в игре ПСЖ
Почеттино назвал ключевую идею в игре ПСЖ
Лига 1 (Франция)
08:20
Легенда «Ливерпуля» уже не верит в свою команду, считая, что АПЛ выиграет «Манчестер Сити»
Легенда «Ливерпуля» уже не верит в свою команду, считая, что АПЛ выиграет «Манчестер Сити»
Премьер-Лига (Англия)
08:01
Хави: «Это историческая победа, ведь у нас было 17 потерь»
Хави: «Это историческая победа, ведь у нас было 17 потерь»
Примерa (Испания)
07:58
Ослабленная ковидом «Барселона» полурезервным составом выиграла на выезде у «Мальорки»
Ослабленная ковидом «Барселона» полурезервным составом выиграла на выезде у «Мальорки»
Примерa (Испания)
07:48
Тухель – о конфликте с Лукаку: «Он останется в «Челси», мы всегда защищаем наших футболистов»
Тухель – о конфликте с Лукаку: «Он останется в «Челси», мы всегда защищаем наших футболистов»
Премьер-Лига (Англия)
07:37
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
07:30
Довбык: «Футболку, в которой забил шведам, даже не стирали. Там до сих пор следы травы»
Довбык: «Футболку, в которой забил шведам, даже не стирали. Там до сих пор следы травы»
Украинская Премьер-лига
02 января 22:49
Тухель – о ничьей с «Ливерпулем»: «Все было на грани»
Тухель – о ничьей с «Ливерпулем»: «Все было на грани»
Премьер-Лига (Англия)
02 января 22:19
Почеттино: «Мы уже в течение двух лет живем с этим вирусом и не знаем, как все происходит, как он передается»
Почеттино: «Мы уже в течение двух лет живем с этим вирусом и не знаем, как все происходит, как он передается»
Лига 1 (Франция)
02 января 22:07
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Бокс Профессиональный бокс
02 января 04:30
Все новости