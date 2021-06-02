ПСЖ продлил контракт с Почеттино
Почеттино не хочет конфликта с ПСЖ и останется в клубе
Аргентинец принял решение по поводу будущего
13:39
Маурисио Почеттино / фото - Goal
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не хочет конфликтовать с руководством парижан и готов остаться в клубе, сообщает Telefoot.
Ранее в СМИ просочились новости, что 49-летний специалист не согласен с методами работы спортивного директора парижан Леонардо, и готов покинуть клуб. Но, как сообщается сейчас, наставник не желает ругаться с руководством клуба, потому что благодарен им за предоставленную возможность.
Хотя, может аргентинец и лукавит, и на самом деле решил остаться из-за того, что желанное кресло тренера «Реала» уже занял Карло Анчелотти. Другим претендентом на 49-летнего тренера был «Тоттенхэм», но сам наставник, видимо, не горит желанием возвращаться на Туманный Альбион.
Напомним,Почеттино продлил контракт с ПСЖ.
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