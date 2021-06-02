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Почеттино не хочет конфликта с ПСЖ и останется в клубе

Аргентинец принял решение по поводу будущего
Футбол Лига 1 (Франция)
13:39
Почеттино не хочет конфликта с ПСЖ и останется в клубе
Маурисио Почеттино / фото - Goal

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не хочет конфликтовать с руководством парижан и готов остаться в клубе, сообщает Telefoot.

Ранее в СМИ просочились новости, что 49-летний специалист не согласен с методами работы спортивного директора парижан Леонардо, и готов покинуть клуб. Но, как сообщается сейчас, наставник не желает ругаться с руководством клуба, потому что благодарен им за предоставленную возможность.

Хотя, может аргентинец и лукавит, и на самом деле решил остаться из-за того, что желанное кресло тренера «Реала» уже занял Карло Анчелотти. Другим претендентом на 49-летнего тренера был «Тоттенхэм», но сам наставник, видимо, не горит желанием возвращаться на Туманный Альбион.

Напомним,Почеттино продлил контракт с ПСЖ.

Павел Харченко
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Теги

Маурисио Почеттино ПСЖ Реал Мадрид (футбол) Тоттенхэм

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