Почеттино не хочет конфликта с ПСЖ и останется в клубе

Аргентинец принял решение по поводу будущего

Маурисио Почеттино / фото - Goal

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не хочет конфликтовать с руководством парижан и готов остаться в клубе, сообщает Telefoot.

Ранее в СМИ просочились новости, что 49-летний специалист не согласен с методами работы спортивного директора парижан Леонардо, и готов покинуть клуб. Но, как сообщается сейчас, наставник не желает ругаться с руководством клуба, потому что благодарен им за предоставленную возможность.

Хотя, может аргентинец и лукавит, и на самом деле решил остаться из-за того, что желанное кресло тренера «Реала» уже занял Карло Анчелотти. Другим претендентом на 49-летнего тренера был «Тоттенхэм», но сам наставник, видимо, не горит желанием возвращаться на Туманный Альбион.

Напомним,Почеттино продлил контракт с ПСЖ.