ПСЖ намерен совершить с «Интером» обмен игроками
Почеттино не покинет «ПСЖ»
49-летний аргентинец не сообщал клубу о желании уйти
18:47
Маурисио Почеттино / фото - france24
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не говорил боссам клуба, что хочет уйти, сообщает France Bleu Paris.
Как оказалось, информация о том, что Маурисио изъявил желание покинуть клуб – ложная.
Ранее сообщалось, что у аргентинского специалиста конфликт со спортивным директором парижан Леонардо.
Почеттино, возглавивший «ПСЖ» в январе , выиграл с командой Кубок и Суперкубок Франции, а также дошел с парижанами до полуфинала Лиги чемпионов.
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