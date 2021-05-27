Почеттино не покинет «ПСЖ»

49-летний аргентинец не сообщал клубу о желании уйти

Маурисио Почеттино / фото - france24

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не говорил боссам клуба, что хочет уйти, сообщает France Bleu Paris.

Как оказалось, информация о том, что Маурисио изъявил желание покинуть клуб – ложная.

Ранее сообщалось, что у аргентинского специалиста конфликт со спортивным директором парижан Леонардо.

Почеттино, возглавивший «ПСЖ» в январе , выиграл с командой Кубок и Суперкубок Франции, а также дошел с парижанами до полуфинала Лиги чемпионов.



Напомним, в подписании Почеттино заинтересован «Тоттенхэм».