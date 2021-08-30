Замена, которая войдет в историю. Как Месси впервые вышел на поле в футболке ПСЖ
Почеттино не слишком доволен дебютом Месси за ПСЖ
Тренер признал, что игроку не хватает кондиций
10:28
Фото: PSG
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино оценил Le Parisrien дебют форварда Лионеля Месси за команду.
«Лео только вышел на поле, но его первые касания дали нам что-то, добавили команде уверенности. Даже для такого футболиста, как Месси, важно хорошо дебютировать.
Он хорошо вошел в игру. Месси еще далек от лучшей формы, но он хорошо тренируется. После паузы на матчи сборных он будет в полном порядке».
Месси после матча порадовал голкипера соперника фотографией с его сыном.
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