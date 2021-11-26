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Почеттино не уйдет в МЮ. Президент ПСЖ опроверг слухи, что клуб пытался подписать Зидана
В клубе довольны работой аргентинского специалиста
26 ноября 16:58
Маурисио Почеттино / фото - Getty Images
Спортивный директор ПСЖ Леонардо в интервью порталу AFP опроверг недавние слухи о том, что парижский клуб рассматривает вариант с назначением Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба.
«Мы не хотим, чтобы Почеттино уходил. Он никогда не просил уйти, и ни один клуб не связывался с нами по поводу него. Мы очень уважаем Зидана и как бывшего игрока, и как тренера, но я могу очень четко сказать вам, что контакта нет, встречи с ним не было. Смешно даже представить, что наша встреча могла произойти в большом отеле в Париже на глазах у всех».
Напомним, в МЮ Почеттино называли приоритетным вариантом для замены Сульшера.
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