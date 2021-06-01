В ПСЖ довольны Почеттино
Почеттино недоволен организацией работы в ПСЖ, тренер хочет покинуть клуб
Наставнику не нравится, что контракт с Мбаппе не продлен до сих пор
09:57
Маурисио Почеттино / Фото: Twitter
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино недоволен организацией работы в парижском клубе, сообщает Le Parisien.
По информации источника, Почеттино не нравится то, что клуб не делает те трансферы, о которых просит тренер.
Кроме того, Почеттино не удовлетворен ситуацией касательно форварда Килиана Мбаппе, с которым клуб до сих пор не продлил контракт.
Почеттино намерен покинуть ПСЖ этим летом, он является кандидатом на пост тренера «Реала».
Ранее сообщалось, что в ПСЖ довольны работой Почеттино.
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