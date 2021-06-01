Почеттино недоволен организацией работы в ПСЖ, тренер хочет покинуть клуб

Наставнику не нравится, что контракт с Мбаппе не продлен до сих пор

Маурисио Почеттино / Фото: Twitter

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино недоволен организацией работы в парижском клубе, сообщает Le Parisien.

По информации источника, Почеттино не нравится то, что клуб не делает те трансферы, о которых просит тренер.

Кроме того, Почеттино не удовлетворен ситуацией касательно форварда Килиана Мбаппе, с которым клуб до сих пор не продлил контракт.

Почеттино намерен покинуть ПСЖ этим летом, он является кандидатом на пост тренера «Реала».

Ранее сообщалось, что в ПСЖ довольны работой Почеттино.