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Почеттино недоволен организацией работы в ПСЖ, тренер хочет покинуть клуб

Наставнику не нравится, что контракт с Мбаппе не продлен до сих пор
Футбол Лига 1 (Франция)
09:57
Почеттино недоволен организацией работы в ПСЖ, тренер хочет покинуть клуб
Маурисио Почеттино / Фото: Twitter

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино недоволен организацией работы в парижском клубе, сообщает Le Parisien.

По информации источника, Почеттино не нравится то, что клуб не делает те трансферы, о которых просит тренер.

Кроме того, Почеттино не удовлетворен ситуацией касательно форварда Килиана Мбаппе, с которым клуб до сих пор не продлил контракт.

Почеттино намерен покинуть ПСЖ этим летом, он является кандидатом на пост тренера «Реала».

Ранее сообщалось, что в ПСЖ довольны работой Почеттино.

Петр Приходько
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Теги

Маурисио Почеттино ПСЖ

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