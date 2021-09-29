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Почеттино – о 2:0 с «Сити»: «ПСЖ строится шаг за шагом»

Тренер парижан отметил, что матчи такого уровня помогают в налаживании взаимодействий
Футбол Лига чемпионов UEFA
29 сентября 11:21
Почеттино – о 2:0 с «Сити»: «ПСЖ строится шаг за шагом»
Маурисио Почеттино / Фото - Goal

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:0). Слова аргентинского специалиста передает пресс-служба UEFA.

Команда сыграла хорошо. Мы пережили ряд непростых моментов и должны были защищаться близ своих ворот, поскольку «Сити» был тоже очень хорош. Но и мы показывали яркий футбол, атаковали, когда это было необходимо.

Команды строятся со временем, шаг за шагом. Такие матчи в этом помогают. Мои игроки провели блестящий поединок, и стоит их с этим поздравить.

Ранее соотечественник Почеттино Лионель Месси поделился эмоциями от дебютного гола за ПСЖ.

Сергей Стаднюк
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Теги

Маурисио Почеттино ПСЖ Манчестер Сити

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