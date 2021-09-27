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Почеттино – о конфликте Мбаппе и Неймара: «Они поговорили и сегодня уже веселились на тренировке»
Наставник ПСЖ высказался о ситуации внутри команды
27 сентября 22:10
Маурисио Почеттино / фото - premierleague.com
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о конфликтной ситуации, связанной с форвардами Килианом Мбаппе и Неймаром.
Почеттино цитирует издательство L’Equipe:
«Они славные парни. В футболе такое бывает, когда речь идет о двух бойцах. В этом клубе всегда требуется только победа.
Эта история наделала много шума, но внутри команды она прошла бесследно. Игроки поговорили друг с другом, я тоже обсудил ситуацию с ними. Вы видели, что на тренировке они веселились».
Маурисио Почеттино высказался о нападающем Лионеле Месси.
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