Матч Лиги чемпионов «Мотор» – ПСЖ состоится на нейтральной площадке в польском Тарнуве
Почеттино – о Месси: «Не думаю, что незабитый пенальти повлияет на его уверенность»
Аргентинец не смог забить «Реалу»
19:29
Фото: AFP
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино уверен, что Лионель Месси будет играть только лучше, несмотря на промах с пенальти в игре с «Реалом». Слова тренера приводит RMC Sport.
Есть ли риск, что Месси потеряет уверенность?
«Нет, он лучший игрок в мире. Месси и есть футбол. Если вы хотите объяснить кому-то, что такое футбол, скажите, что это Лео Месси.
Не думаю, что незабитый пенальти повлияет на его уверенность. Если кто-то так говорит, то он не разбирается в этом виде спорта. Команда хорошо играла благодаря тому, как он интерпретировал игру.
Месси сыграл отлично, благодаря ему команда играла cообща».
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