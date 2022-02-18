Почеттино – о Месси: «Не думаю, что незабитый пенальти повлияет на его уверенность»

Аргентинец не смог забить «Реалу»

Фото: AFP

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино уверен, что Лионель Месси будет играть только лучше, несмотря на промах с пенальти в игре с «Реалом». Слова тренера приводит RMC Sport.

Есть ли риск, что Месси потеряет уверенность?

«Нет, он лучший игрок в мире. Месси и есть футбол. Если вы хотите объяснить кому-то, что такое футбол, скажите, что это Лео Месси. Не думаю, что незабитый пенальти повлияет на его уверенность. Если кто-то так говорит, то он не разбирается в этом виде спорта. Команда хорошо играла благодаря тому, как он интерпретировал игру. Месси сыграл отлично, благодаря ему команда играла cообща».

Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов.