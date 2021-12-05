Почеттино – о ничьей с «Лансом»: «Нужно отдать должное оппоненту»

Маурисио Почеттино / фото - Getty Images

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино подвел итоги матча с «Лансом» (1:1), который прошел в рамках 17-го тура Лиги 1. Цитирует специалиста портал L’Equipe.

В начале матча у нас не получалось держать мяч, и это мешало показывать свой футбол. Когда встречаешься с таким агрессивным соперником, технический брак усложняет игру. Именно поэтому пришлось пойти на тактические перестановки.

Вы рады тому, что выиграли первый круг?

Честно говоря, мне все равно. Буду рад, когда станем первыми по итогам чемпионата.