ПСЖ спасся от поражения в матче с «Лансом» на 91-й минуте
Почеттино – о ничьей с «Лансом»: «Нужно отдать должное оппоненту»
Главный тренер парижан подвел итоги 17-го тура Лиги 1
07:46
Маурисио Почеттино / фото - Getty Images
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино подвел итоги матча с «Лансом» (1:1), который прошел в рамках 17-го тура Лиги 1. Цитирует специалиста портал L’Equipe.
Нужно отдать должное «Лансу»: это физически мощная, агрессивная команда, которая играет чрезвычайно энергично и сегодня доставила нам хлопот. Но следует отметить и наши усилия: команда билась, терпела и сумела отыграться. Думаю, результат справедлив.
В начале матча у нас не получалось держать мяч, и это мешало показывать свой футбол. Когда встречаешься с таким агрессивным соперником, технический брак усложняет игру. Именно поэтому пришлось пойти на тактические перестановки.
Вы рады тому, что выиграли первый круг?
Честно говоря, мне все равно. Буду рад, когда станем первыми по итогам чемпионата.
Напомним, в прошлом матче ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей».
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