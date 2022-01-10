Почеттино рассказал, почему Рамос снова остался в запасе ПСЖ
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Главный тренер парижан подвел итоги матча регулярного чемпионата Франции
10:50
Маурисио Почеттино / фото - Getty Images
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино подвел итоги 20-го тура Лиги 1, в котором его подопечные поделили очки с «Лионом» (1:1). Цитирует Почеттино портал L’Équipe.
«У нас было много проблем в первом тайме, мы плохо двигали мяч, играли медленно. Мы пропустили быстрый гол, и это сыграло им на руку.
Они перегруппировались, стали глубоко обороняться, не оставляя свободных зон. У нас были проблемы, когда они переходили из обороны в атаку».
Напомним, Почеттино рассказал, почему Рамос снова остался в запасе ПСЖ.
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