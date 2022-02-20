Почеттино – о Месси: «Не думаю, что незабитый пенальти повлияет на его уверенность»
Почеттино – о поражении ПСЖ от «Нанта»: «В нашей игре было много позитивных моментов»
Парижане уступили в чемпионате впервые за 4 месяца
10:50
Маурисио Почеттино / Фото: Twitter
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о поражении команды от «Нанта» (1:3) в 25-м туре Лиги 1. Его цитирует пресс-служба парижан.
«Мы очень расстроены. Разочарованы результатом, потому что мы играли неплохо, было много позитивных моментов.
Мы проиграли матч из-за нескольких моментов, когда «Нант» был очень эффективен у ворот. Мы поплатились за это.
Как по мне, было много плюсов, но, когда проигрываешь «Нанту» 1:3, их сложно найти. Моя обязанность – найти их и попытаться решить проблемы, которые у нас были.
Не думаю, что мы устали после матча с «Реалом», это другая игра, другой турнир. Мы не слишком хорошо справились с этой ситуацией».
Напомним, ПСЖ уступил в чемпионате Франции впервые с октября 2021-го года.
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