Почеттино – о поражении ПСЖ от «Нанта»: «В нашей игре было много позитивных моментов»

Маурисио Почеттино / Фото: Twitter

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о поражении команды от «Нанта» (1:3) в 25-м туре Лиги 1. Его цитирует пресс-служба парижан.

Мы проиграли матч из-за нескольких моментов, когда «Нант» был очень эффективен у ворот. Мы поплатились за это.

Как по мне, было много плюсов, но, когда проигрываешь «Нанту» 1:3, их сложно найти. Моя обязанность – найти их и попытаться решить проблемы, которые у нас были.

Не думаю, что мы устали после матча с «Реалом», это другая игра, другой турнир. Мы не слишком хорошо справились с этой ситуацией».