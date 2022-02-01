Почеттино – о вылете ПСЖ из Кубка Франции: «Мы играли лучше «Ниццы»

Парижане уступили сопернику в серии послематчевых пенальти

Маурисио Почеттино / Фото: Getty Images

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о вылете из Кубка Франции от «Ниццы» (0:0, пен 5:6) на стадии 1/8 финала. Специалиста цитирует L’Équipe.

– Думаю, мы играли лучше «Ниццы». Мы создали больше моментов и больше заслуживали победы. В прошлом сезоне мы обыграли «Монпелье» по пенальти, в этом – не получилось.

– Игра ПСЖ в атаке вновь разочаровала. Вы тоже ожидали большего?

– Конечно. Мы уже давно пытаемся улучшить командную игру и добиться баланса. Дело не в линиях, а в том, чтобы находить свободное пространство, как мы двигаем мяч вперед и находим на поле более выгодные позиции. Соперник играл по схеме 4-4-2 и редко оставлял свободные зоны, иногда мы их находили, но хотелось бы чаще.

– Может ли вылет ПСЖ из Кубка иметь последствия по окончании сезона?

– Я не знаю.



Напомним, во время матча с «Ниццей» Лионель Месси играл под 10-м номером Неймара, который не попал в заявку на игру из-за травмы.