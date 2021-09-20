Почеттино объяснил замену Месси в игре с «Лионом»

Лионель Месси и Маурисио Почеттино / фото - Twitter

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал для RMC Sport замену Лионеля Месси в матче с «Лионом» (2:1):

Мы должны делать выбор состава до выхода на поле, а затем в матче, думая о том, что лучше всего для команды и для каждого игрока.

Иногда решения бывают положительными, бывают – нет. Но именно поэтому тренер стоит рядом со скамейкой запасных, чтобы принимать решения.

Это может нравиться, а может и не нравиться. Я спросил его, как он себя чувствует. Он сказал, что с ним все в порядке, проблем нет».