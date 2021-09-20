Почеттино объяснил замену Месси в игре с «Лионом»
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал для RMC Sport замену Лионеля Месси в матче с «Лионом» (2:1):
«Все знают, что у нас много очень хороших игроков.
Мы должны делать выбор состава до выхода на поле, а затем в матче, думая о том, что лучше всего для команды и для каждого игрока.
Иногда решения бывают положительными, бывают – нет. Но именно поэтому тренер стоит рядом со скамейкой запасных, чтобы принимать решения.
Это может нравиться, а может и не нравиться. Я спросил его, как он себя чувствует. Он сказал, что с ним все в порядке, проблем нет».
Уходя на скамейку, аргентинец прошел мимо наставника и вместо рукопожатия просверлил того взглядом.
У Лионеля пока что ни одного голевого действия за 3 матча в футболке ПСЖ. Парижане даже заработали пенальти в начале второго тайма, но у точки оказался не аргентинец, а Неймар.
Напомним, Месси может переехать в замок стоимостью 48 млн евро.
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