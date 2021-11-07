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Почеттино: «После последнего матча ПСЖ есть горький привкус»

Парижский гранд дважды пропустил от «Бордо»
Футбол Лига 1 (Франция)
11:42
Почеттино: «После последнего матча ПСЖ есть горький привкус»
Маурисио Почеттино / Фото: Getty Images

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Бордо» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Франции. Слова специалиста приводит Culture PSG.

– Мы доминировали. Мы провели хороший матч, контролировали его ход. Плохо, что мы пропустили на 77-й или 78-й минуте, из-за этого есть горький привкус. Мы пропустили два мяча, и сейчас превалирует сожаление о том, что мы не смогли доминировать с первой и до последней минуты.

Мы бились с хорошо подготовленным соперником, сыгравшим добротно.

– Несмотря на трудности в концовке, так ли выглядит «ПСЖ», который вы хотите видеть?

– Да, думаю, у нас многое получалось здорово. Это касается комбинаций, хотя мы могли бы играть и чуть быстрее. В первом тайме мы вели со счетом 2:0, однако допустили ряд технических ошибок в середине поля. Нужно действовать проще, четче, грамотнее переходить из одной фазы игры в другую. Но давайте учитывать, что матч был на выезде и против серьезного соперника


Напомним, в турнирной таблице чемпионата Франции ПСЖ – безоговорочный лидер.

Петр Приходько
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