Почеттино: «После последнего матча ПСЖ есть горький привкус»

Маурисио Почеттино / Фото: Getty Images

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Бордо» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Франции. Слова специалиста приводит Culture PSG.

Мы бились с хорошо подготовленным соперником, сыгравшим добротно.

– Несмотря на трудности в концовке, так ли выглядит «ПСЖ», который вы хотите видеть?

– Да, думаю, у нас многое получалось здорово. Это касается комбинаций, хотя мы могли бы играть и чуть быстрее. В первом тайме мы вели со счетом 2:0, однако допустили ряд технических ошибок в середине поля. Нужно действовать проще, четче, грамотнее переходить из одной фазы игры в другую. Но давайте учитывать, что матч был на выезде и против серьезного соперника