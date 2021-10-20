Лига чемпионов. ПСЖ сумел обыграть «Лейпциг», «Ливерпуль» вырвал победу у «Атлетико»
Почеттино: «Проигрывая 1:2, мы показали характер»
ПСЖ обыграл «Лейпциг»
08:15
Фото: Sky Sports
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал сайту UEFA победу над «Лейпцигом» (3:2) в Лиге чемпионов.
«Это была сложная игра, но мы счастливы, что набрали 3 очка.
Для нас важно побеждать и идти на первом месте в группе. Обыграть сильную команду было сложно, но мы заслужили победу.
Проигрывая 1:2, мы показали характер, как и всегда в этом сезоне. Мы знаем, что у нас есть то, что надо улучшить, и со временем мы это сделаем.
Но я думаю, что нужно похвалить игроков, потому что они сыграли очень хорошо».
Дубль в матче оформил Лионель Месси.
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