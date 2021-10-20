Почеттино: «Проигрывая 1:2, мы показали характер»

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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал сайту UEFA победу над «Лейпцигом» (3:2) в Лиге чемпионов.

Для нас важно побеждать и идти на первом месте в группе. Обыграть сильную команду было сложно, но мы заслужили победу.

Проигрывая 1:2, мы показали характер, как и всегда в этом сезоне. Мы знаем, что у нас есть то, что надо улучшить, и со временем мы это сделаем.

Но я думаю, что нужно похвалить игроков, потому что они сыграли очень хорошо».