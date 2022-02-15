ПСЖ сообщил, что Рамос не сыграет против «Реала»
Почеттино: «ПСЖ будет играть роль аутсайдера в матче с «Реалом»
Начало матча – в 22:00
08:28
Фото: PSG
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал UEFA предстоящий матч с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Здесь нет такого, что на одну команду давление больше, чем на другую. Я уважаю Реал, это один из самых больших клубов в мире, который выиграл все. Однако, на мой взгляд, в этой паре фаворита нет. С учетом уровня игроков это вполне мог бы быть финал.
Мы в ПСЖ всегда стремимся к победе. Это было бы мечтой. У нас нет ни такого опыта, ни такой истории, как у «Реала», но мы не собираемся играть роль аутсайдеров. Я уверен в своей команде».
Начало матча – в 22:00.
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