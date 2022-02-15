Почеттино: «ПСЖ будет играть роль аутсайдера в матче с «Реалом»

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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал UEFA предстоящий матч с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы в ПСЖ всегда стремимся к победе. Это было бы мечтой. У нас нет ни такого опыта, ни такой истории, как у «Реала», но мы не собираемся играть роль аутсайдеров. Я уверен в своей команде».