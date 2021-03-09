Почеттино – о гипотетическом камбэке «Барселоны»: «В футболе возможно даже самое невозможное»
Почеттино: «ПСЖ должен сыграть еще лучше, чем в Барселоне, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов»
Наставник парижан отметил боевой настрой своей команды
Маурисио Почеттино / Фото - jc.ne10.uol.com.br
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал ответный поединок с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Цитирует аргентинского специалиста официальный сайт UEFA.
«Самая важная вещь в футболе – оставаться оптимистом и заряжать остальных. Мы должны провести матч, в котором необходимо быть полностью сконцентрированными, даже больше, чем мы были в Барселоне. Нужно будет атаковать и выигрывать матч. Вот как мы подготовились к этой игре и что мы обсуждали друг с другом. То, как мы начнем матч, станет определяющим как для нас, так и для соперника. Наша задача – не терять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Мы с огромным уважением относимся к «Барселоне». Знаем, что нас ждет сложный матч, поэтому мы должны выступить еще лучше, чем в Барселоне, чтобы пройти в следующую стадию».
Напомним, в первом матче на «Камп Ноу» «Барселона» разгромно уступила ПСЖ (1:4).
Ответный поединок между командами состоится 10 марта. Начало – в 22:00.
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