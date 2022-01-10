Есть порох в пороховницах. Рамос шикарным финтом усадил оппонента на пятую точку на тренировке ПСЖ
Почеттино рассказал, почему Рамос снова остался в запасе ПСЖ
Испанский центрбек пока не может пробиться в основной состав парижан
09:51
Почеттино и Рамос / Фото: Getty Images
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о том, почему центральный защитник команды Серхио Рамос не попадает в основу. Специалиста цитирует Eurosport.
«Рамос здоров, но за место в составе конкурируют все, и я решил сыграть с парой центральных защитников Кимпембе – Маркиньос».
Напомним, в матче с «Лионом» в последнем туре чемпионата Франции ПСЖ потерял очки (1:1).
Комментарии 0