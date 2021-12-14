Почеттино: «Реал» привык выигрывать Лигу чемпионов. ПСЖ будет очень сложно»

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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился ожиданиями Ole от матчей с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Конечно, нам нужна уверенность. У нас прекрасная команда с отличными футболистами в составе. Они очень талантливы. Не сомневаюсь, что к этим матчам мы подойдем в наилучшем состоянии. Мы всегда очень уверены в наших игроках. У нас достаточно класса, чтобы пройти «Реал». Это цель «ПСЖ».

В феврале физическое состояние будет иметь большое значение. Важно подойти к этим матчам в лучшей форме, нужно работать с каждым игроком индивидуально.

В таких вещах нужно немного удачи – например, на команду могут повлиять травмы. Это плей-офф, такие матчи проходят в особое время. На результат могут повлиять многие факторы».