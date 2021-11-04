Почеттино: «Сложно говорить, что я доволен тем, как мы играли против «Лейпцига»

Маурисио Почеттино / Фото: Eurosport

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с «Лейпцигом» (2:2) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.

На мой взгляд, мы создали достаточно моментов, чтобы снять все вопросы о победителе, но в целом результат справедливый.

Нужно все проанализировать, но иногда нужно уметь признать, что твой соперник заслуживает чего-то, ведь это сильная команда.

То, что мы теперь вторые в группе после «Манчестер Сити», для нас ничего не меняет. Мы должны поехать в Манчестер с желанием одержать победу и постараться возглавить группу.

Наша цель – выход в плей-офф, и мы поедем в Манчестер с этой мыслью в голове».