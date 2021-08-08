Стала известна зарплата Месси в ПСЖ
Почеттино: «Слухи о переходе Месси никак не влияют на игроков ПСЖ»
Тренер высказался о возможном приходе звездного аргентинца в команду
12:53
Маурисио Почеттино / Фото: Twitter
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном трансфере Лионеля Месси. Его слова приводит ВВС.
«Слухи о Месси? Я не думаю, что это как-то влияет. Игроки и команда полностью сосредоточены. Они профессионалы. Его имя связывают с различными клубами, много слухов, но игроки по-прежнему полностью нацелены на результат. Так и будет до закрытия трансферного окна. Посмотрим, как все сложится в ближайшие дни».
Напомним, уже известна потенциальная зарплата Месси в ПСЖ.
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