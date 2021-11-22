Променяет Месси на Роналду. Почеттино хочет летом возглавить МЮ
Почеттино согласился покинуть ПСЖ ради МЮ, не дожидаясь лета
Манкунианцы активно ищут нового тренера
22 ноября 17:35
Маурисио Почеттино / Фото: Twitter
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино согласился покинуть свой нынешний клуб ради работы в «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, Почеттино намерен провести переговоры с манкунианцами несмотря на то, что его контракт с ПСЖ действителен до 2023-го года.
МЮ уволил Уле Гуннара Сульшера 21 ноября, сейчас команду временно возглавит Майкл Каррик.
МЮ лишился Сульшера, но что дальше? Упустили Конте, лишь один топ-менеджер сейчас свободен, у Роналду – свои прихоти.
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