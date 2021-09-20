Почеттино объяснил замену Месси в игре с «Лионом»
Почеттино: «У ПСЖ сейчас трудные времена»
Парижский клуб пока показывает не лучшую игру
09:59
Маурисио Почеттино / Фото: ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о текущей форме команды. Его слова приводит пресс-служба клуба.
«У нас сейчас трудные времена, потому что мы должны развиваться наилучшим образом, имея на это немного времени. Я очень доволен усилиями и силой характера, которые мы проявили после того, как забили первый гол во втором тайме. Было много хорошего. Конечно, я доволен усилиями, которые прилагают игроки, чтобы установить быстро связь, не имея времени на работу. Они находятся в нужном месте, чтобы узнавать друг друга в этой области и создавать связи. Я очень счастлив, потому что сегодня это большая победа».
Напомним, в последнем матче в Лиге 1 ПСЖ переиграл «Лион» (2:1).
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