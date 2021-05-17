Почеттино: «В футболе самое главное – верить в свой успех»

Главный тренер ПСЖ – о шансах подопечных на победу в Лиге 1

Маурисио Почеттино / фото - Getty Images

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино в интервью порталу Goal высказался о возможности клуба выиграть чемпионат Франции в этом году.



«В футболе самое главное – верить в свой успех. Может произойти что угодно. Мы должны сосредоточиться на игре с «Брестом» и надеяться, что «Лилль» не победит «Анже». Но сначала необходимо сконцентрироваться на финальном матче Кубка Франции против «Монако». В «Лилле» достаточно опытных игроков. На мой взгляд, все будет зависеть от футболистов, от их физического и психологического состояния».

На данный момент ПСЖ идет на втором месте турнирной таблицы с 79 очками в активе, отставая от лидирующего «Лилля» на 1 очко. До конца сезона остался всего один тур.

Напомним, Роберт Левандовски может перейти в ПСЖ.