Одной ногой в «Реале»? ПСЖ не могут продвинуться в переговорах по контракту с Мбаппе
Почеттино: Все мои игроки – фавориты в борьбе за «Золотой мяч»
На награду номинированы 4 представителя ПСЖ
Маурисио Почеттино / Фото: Getty Images
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о фаворитах на получение «Золотого мяча». Его слова приводит ВВС.
- Кого вы считаете фаворитом?
– Все мои игроки – фавориты.
Напомним, среди игроков ПСЖ на получение «Золотого мяча» номинированы Джанлуиджи Доннарумма, Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар.
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