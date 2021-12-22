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Почеттино высказался о положении Икарди в ПСЖ на фоне слухов об уходе аргентинца
Тренер считает, что ему нужен форвард
19:59
Почеттино и Икарди / Фото: Getty Images
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о форварде Мауро Икарди на фоне информации о возможном уходе аргентинца из команды. Слова специалиста приводит Marca.
«Он определенно хочет больше времени проводить на поле и в большей степени быть звездой команды, но у нас каждый футболист играет важную роль. Благодаря своим навыкам Икарди у чужих ворот превращается в киллера. Он относится к футболистам, которые нужны любой команде».
Ранее сообщалось, что Почеттино не рассчитывает на Икарди.
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