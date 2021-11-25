Почеттино: «Здорово выйти в плей-офф ЛЧ, учитывая обстоятельства в начале сезона»

Маурисио Почеттино / фото - Getty Images

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино подвел итоги 5-го матча группового раунда Лиги чемпионов, в котором парижане уступили «Манчестер Сити» (1:2). Цитирует специалиста портал Goal.

Никакой паники у нас не было. Соперник был лучше в первом тайме. Чтобы понять, как все складывалось в первом тайме, нужно посмотреть, сколько ошибок было у нас, а сколько у них.

Второй тайм мы начали получше, открыли счет. Однако нужно было кое-что поменять после того, как «Сити» сравнял счет. В итоге мы пропустили второй гол. Нам нужно оттолкнуться от нашей игры во втором тайме, это действительно то, что мы хотим видеть. Я очень доволен всеми игроками.

Здорово выйти в следующий раунд ЛЧ, учитывая те обстоятельства, что были в начале сезона».