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Почеттино: «Здорово выйти в плей-офф ЛЧ, учитывая обстоятельства в начале сезона»

Тренер ПСЖ подвел итоги матча против «Ман Сити»
Футбол Лига 1 (Франция)
25 ноября 10:38
Почеттино: «Здорово выйти в плей-офф ЛЧ, учитывая обстоятельства в начале сезона»
Маурисио Почеттино / фото - Getty Images

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино подвел итоги 5-го матча группового раунда Лиги чемпионов, в котором парижане уступили «Манчестер Сити» (1:2). Цитирует специалиста портал Goal.

«Преимущество «Сити» по владению мячом было не таким уж большим, 55 на 45. Большое преимущество – это когда 70 на 30.

Никакой паники у нас не было. Соперник был лучше в первом тайме. Чтобы понять, как все складывалось в первом тайме, нужно посмотреть, сколько ошибок было у нас, а сколько у них.

Второй тайм мы начали получше, открыли счет. Однако нужно было кое-что поменять после того, как «Сити» сравнял счет. В итоге мы пропустили второй гол. Нам нужно оттолкнуться от нашей игры во втором тайме, это действительно то, что мы хотим видеть. Я очень доволен всеми игроками.

Здорово выйти в следующий раунд ЛЧ, учитывая те обстоятельства, что были в начале сезона».

Напомним, ПСЖ отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Почеттино.

 

Источник: Sports.ru Михаил Рыбак
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Маурисио Почеттино ПСЖ Манчестер Сити

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