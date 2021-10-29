Почти как Куман. Хави хочет видеть в «Барселоне» нападающего с похожей фамилией

Испанец хочет нового игрока атаки

Хави / фото - Sport.es

После отставки Рональда Кумана новым тренером «Барселоны» скорее всего станет экс-капитан «блаугранас» Хави.

Испанец сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд», но готов вернуться в родную команду уже в качестве наставника.

Но специалист считает, что нынешнему составу «сине-гранатовых» нужно усиление, сообщает Sport.es.

Тренер хочет видеть в каталонском клубе вингера «Баварии» Кингсли Комана.

Автор победного гола в финале ЛЧ 2020 выпал из основной обоймы Юлиана Нагельсманна, так как проиграл конкуренцию Лерою Сане и Сержу Гнабри.

В текущем сезоне на счету француза лишь 262 минуты на поле, за которые он успел забить один гол.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает вингера в 55 миллионов евро.

Напомним,стало известно условие, при котором «Аль-Садд» бесплатно отпустит Хави в «Барселону».