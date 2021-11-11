Почти Львов. Как сборная Украины играет в Одессе, где сегодня состоится матч против Болгарии

«Сине-желтые» еще не проигрывали в Южной Пальмире

Фото: пресс-служба УАФ Сегодня сборная Украины проведет товарищеский матч против Болгарии в рамках подготовки к решающей игре отборочного турнира чемпионата мира 2022 против Боснии и Герцеговины. «Сине-желтые» провели в Одессе, где состоится встреча с Болгарией, 5 матчей, и еще ни разу не проигрывали – 4 победы и 1 ничья, сообщает пресс-служба УАФ. В Одессе Украина победила Финляндию (1:0) в матче отбора на ЧМ-2018, сыграла два товарищеских матча – против Кипра (1:0) и Израиля (1:1), а также победила Молдову (2:1) в отборе на ЧМ-2014 и Литву (1:0) – в квалификации Евро-2008. Матч Украина – Болгария начнется в 19:30. Онлайн трансляция матча Украина – Болгария.

Петр Приходько