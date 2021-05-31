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Подготовка к УПЛ. «Верес» продлил контракты с четырьмя игроками

Ровенцы в шаге от «золота» Первой лиги
Футбол Первая лига
22:55
Подготовка к УПЛ. «Верес» продлил контракты с четырьмя игроками
Фото - НК Верес

НК «Верес» гарантировал себе участие в украинской Премьер-лиге в следующем сезоне. В клубе начали задумываться о составе команды в элитном дивизионе.

Официальный сайт ровенцев сообщил о продлении контрактов с четырьмя игроками. Это защитник Игорь Солдат, а также полузащитники Сергей Панасенко, Сергей Петько и Геннадий Пасич.

Солдат и Петько продлили соглашения на один сезон. Контракт Панасенко подписан по схеме «1+1». Пасич же связал себя отношениями с клубом до 2023 года.

В перенесенном матче первого тура Первой лиги «Верес» переиграл «Оболонь» и почти обеспечил себе титул Первой лиги.

Сергей Стаднюк
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