Подготовка к Усику. «Верес» разнес «Спартак» перед матчем с «Полесьем»

Сербы не смогли ничего противопоставить украинской команде

Фото - НК Верес

В контрольном матче на турецком сборе «Верес» разгромил «Спартак» из Суботицы.

Украинский клуб не оставил шансов сербскому. Еще в первом тайме Гечев, Сергийчук и Крейда довели счет до разгромного. А после перерыва Михаил Шестаков закрепил преимущество ровенцев.

Это первая победа «Вереса» в Турции. 4 февраля состоится дебютный матч Winter Cup против «Полесья».

Контрольный матч

«Верес» – «Спартак» Суботица 4:0

Гол: Гечев, 3, Сергийчук, 24, Крейда, 31, М. Шестаков, 62

«Верес»: Кичак (Ющишин, 74), Савошко (Солдат, 70), Гук (Гончаренко, 70), Махнев (Мирошник, 70), Данилюк (Маргарян, 70), Крейда (Кучеров, 70), Полюлях (Петько, 70), Кобак (на просмотре, Г. Пасич, 70), Гечев (Е. Пасич, 70), Панасенко (М. Шестаков, 46), Сергийчук (Брук, 46, на просмотре).