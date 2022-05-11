Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Барселона - Сельта -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 10) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лидс - Челси -:- Запланирован
21:45 Уотфорд - Эвертон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Ницца - Сент-Этьен -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Севилья - Мальорка -:- Запланирован
22:30 Эльче - Атлетико -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Реал - Леванте -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
23:00
Тимберспорт. Кубок 6 наций

«Подивимося, хто знову хоче мою ліву ногу». Хамес прагне повернутися до Європи

Півзахисник «Ар-Райяна» бажає реанімувати свою кар'єру
Футбол В мире
20:50
«Подивимося, хто знову хоче мою ліву ногу». Хамес прагне повернутися до Європи
Хамес Родрігес / Фото - skysports
Хавбек «Ар-Райяна» Хамес Родрігес заявив, що має намір повернутися до одного з європейських клубів. 

Цитує колумбійця в Twitter Фабріціо Романо.

«Незабаром відкриється трансферне вікно, подивимося. Повернення до елітного футболу є серйозною можливістю. Подивимося, хто знову хоче мою ліву ногу».


Нагадаємо, що 30-річний колумбієць до переходу в катарський клуб грав в Європі за «Порту», «Монако», «Реал», «Баварію» та «Евертон», який залишив у вересні минулого року.

Хавбек забив 4 голи та зробив 6 асистів в 12 матчах чемпіонату Катару. Його контракт з теперішнім клубом розрахований до літа 2024 року.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хамес Родригес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Футбол

Ребров привів «Аль-Айн» до чемпіонства в ОАЕ
Ребров привів «Аль-Айн» до чемпіонства в ОАЕ
Украинские легионеры
22:56
Збірна України з футболу переграла Італію і вийшла до півфіналу Дефлімпійських ігор-2021
Збірна України з футболу переграла Італію і вийшла до півфіналу Дефлімпійських ігор-2021
Сборная Украины
22:17
Президент «Колоса»: «Якщо забрати футбол з України, то ми станемо Придністров’ям та почнемо на конях їздити»
Президент «Колоса»: «Якщо забрати футбол з України, то ми станемо Придністров’ям та почнемо на конях їздити»
Украинская Премьер-лига
21:50
Товариський матч. Україна – Боруссія Менхенгладбах. Безкоштовна відео трансляція
Товариський матч. Україна – Боруссія Менхенгладбах. Безкоштовна відео трансляція
Сборная Украины
21:37
Бєсєдін, Конопля та Мудрик в стартовому складі збірної України на матч з «Боруссією» Менхенгладбах
Бєсєдін, Конопля та Мудрик в стартовому складі збірної України на матч з «Боруссією» Менхенгладбах
Сборная Украины
21:12
«Подивимося, хто знову хоче мою ліву ногу». Хамес прагне повернутися до Європи
«Подивимося, хто знову хоче мою ліву ногу». Хамес прагне повернутися до Європи
В мире
20:50
Легенди «Ліона» зіграли благодійний матч проти команди UNICEF та зібрали близько 500 тис. євро для українських дітей
Легенди «Ліона» зіграли благодійний матч проти команди UNICEF та зібрали близько 500 тис. євро для українських дітей
В Европе
20:24
Ді Марія прагне стати гравцем «Ювентуса»
Ді Марія прагне стати гравцем «Ювентуса»
Серия А (Италия)
19:51
Стали відомі імена арбітрів, які обслуговуватимуть фінали Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій
Стали відомі імена арбітрів, які обслуговуватимуть фінали Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій
Лига чемпионов UEFA
19:25
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
09:58
Все новости