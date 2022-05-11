Хамес: «Бенитес не рассчитывал на меня в «Эвертоне»
«Подивимося, хто знову хоче мою ліву ногу». Хамес прагне повернутися до Європи
Півзахисник «Ар-Райяна» бажає реанімувати свою кар'єру
Хамес Родрігес / Фото - skysportsХавбек «Ар-Райяна» Хамес Родрігес заявив, що має намір повернутися до одного з європейських клубів.
Цитує колумбійця в Twitter Фабріціо Романо.
«Незабаром відкриється трансферне вікно, подивимося. Повернення до елітного футболу є серйозною можливістю. Подивимося, хто знову хоче мою ліву ногу».
Нагадаємо, що 30-річний колумбієць до переходу в катарський клуб грав в Європі за «Порту», «Монако», «Реал», «Баварію» та «Евертон», який залишив у вересні минулого року.
Хавбек забив 4 голи та зробив 6 асистів в 12 матчах чемпіонату Катару. Його контракт з теперішнім клубом розрахований до літа 2024 року.
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