Подход Хави снова не дал результат. Голы 19-летних хавбеков не помогли «Барселоне» обыграть «Осасуну»

Каталонцы в очередной раз потеряли очки

Фото - ФК Барселона

В 17-м туре испанской Примеры «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Осасуной».

Довольно быстро Нико Гонсалесу удалось отрыть счет. Однако почти сразу Давид Гарсия вернул равновесие на табло.

Эззальзули сразу после перерыва вновь вывел «сине-гранатовых» вперед. Однако, соперник, пусть не так быстро, снова сравнял. Забил Чими Авила.

«Барселона» упустила возможность обойти в «Валенсию» в турнирной таблице, отстав на одно очко. У каталонцев – игра в запасе. «Осасуна» поднялась на десятую строчку.

Примера, 17 тур

«Осасуна» – «Барселона» 2:2

Голы: Давид Гарсия, 14, Чими Авила, 86 – Нико Гонсалес, 12, Эззальзули, 49

«Осасуна»: Эррера, Видаль (Хосе Анхель, 74), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хуан Крус, Санчес (Роберто Торрес, 73), Торро, Рубен Гарсия (Брашанац, 68), Монкайола, Барха (Чими Авила, 68), Кике Гарсия (Будимир, 68).

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Умтити, Араухо, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес (Мингеса, 73), Эззальзули (Ютгла, (90+2), Гави, де Йонг, Дембеле (Коутиньо, 81).

Видаль, Рубен Гарсия, Хуан Крус, Санчес, Давид Гарсия – Гави, тер Штеген, Пике, Умтити