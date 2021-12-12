Подход Хави снова не дал результат. Голы 19-летних хавбеков не помогли «Барселоне» обыграть «Осасуну»
В 17-м туре испанской Примеры «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Осасуной».
Довольно быстро Нико Гонсалесу удалось отрыть счет. Однако почти сразу Давид Гарсия вернул равновесие на табло.
Эззальзули сразу после перерыва вновь вывел «сине-гранатовых» вперед. Однако, соперник, пусть не так быстро, снова сравнял. Забил Чими Авила.
«Барселона» упустила возможность обойти в «Валенсию» в турнирной таблице, отстав на одно очко. У каталонцев – игра в запасе. «Осасуна» поднялась на десятую строчку.
Примера, 17 тур
«Осасуна» – «Барселона» 2:2
Голы: Давид Гарсия, 14, Чими Авила, 86 – Нико Гонсалес, 12, Эззальзули, 49
«Осасуна»: Эррера, Видаль (Хосе Анхель, 74), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хуан Крус, Санчес (Роберто Торрес, 73), Торро, Рубен Гарсия (Брашанац, 68), Монкайола, Барха (Чими Авила, 68), Кике Гарсия (Будимир, 68).
«Барселона»: тер Стеген, Пике, Умтити, Араухо, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес (Мингеса, 73), Эззальзули (Ютгла, (90+2), Гави, де Йонг, Дембеле (Коутиньо, 81).Предупреждения: Видаль, Рубен Гарсия, Хуан Крус, Санчес, Давид Гарсия – Гави, тер Штеген, Пике, Умтити
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