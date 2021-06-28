Подкрепление прибыло. Яремчук вернулся в общую группу, а Зубков тренируется с мячом

К матчу со шведами нужен каждый игрок

Роман Яремчук / фото - dynamo.kiev

Вчерашнюю тренировку из-за микроповреждения пропустил форвард сборной Украины Роман Яремчук. Но уже вчера вечером он вернулся в общую группу и находится в полной боевой готовности.

Пока что неизвестно, сможет ли в матче со шведами помочь команде Александр Зубков, получивший неприятную травму камбаловидной мышцы в матче с Нидерландами, но, как сообщают СМИ, он уже приступил к работе с мячом, так что надежда есть.

Вчера сборная Украины провела финальную тренировку перед вылетом в Глазго.

Подопечные Андрея Шевченко сыграют со сборной Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020 уже завтра, 29 июня в 22:00 по киевскому времени.

Видео трансляция матча Швеция – Украина.

Текстовая трансляция матча Швеция – Украина.