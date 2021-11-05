«Шахтер» готов купить у «Металлиста» лучшего бомбардира Первой лиги
Подлепенец: «Показали в Кубке, что можем конкурировать с клубами УПЛ. Мечтаю выиграть с «Металлистом» еврокубок»
Хавбек харьковчан – об уровне своей команды
12:22
Евгений Подлепенец / Фото - metalist.uaХавбек «Металлиста» Евгений Подлепенец в интервью официальному сайту харьковского клуба с уверенностью заявил, что харьковский клуб готов к выходу УПЛ.
«Очень горжусь, что играю в этом клубе и помогаю реализовать все цели команды на сезон. И всегда приятно отличиться на нашем стадионе при своих болельщиках. Это что-то невероятное».
По игре и составу «Металлист» – это уже команда уровня УПЛ?
«Я думаю, что так и есть. В Кубке мы показали, что можем конкурировать с клубами УПЛ».
Какая твоя футбольная мечта?
«Выиграть с «Металлистом» еврокубок».
Напомним, «Металлист» в 1/8 финала Кубка Украины оставил за бортом турнира «Колос» (1:0).